Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации фонда Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, суд решил исключить сведения о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как отметила директор фонда Светлана Косолапова, решение об обжаловании судебного решения будет принято позднее.

Иск о ликвидации фонда подал Минюст Свердловской области 4 марта. Благотворительный фонд существовал с 2015 года и оказывал адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сам Ройзман с 2013 по 2018 год был главой Екатеринбурга. В 2022 году его внесли в реестр иностранных агентов. Он также несколько раз был оштрафован по административному делу о дискредитации российской армии и неуважении к органам власти.