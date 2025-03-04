Суд в Екатеринбурге рассмотрит иск о ликвидации фонда Ройзмана

Фото: 123RF/skycinema

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск о ликвидации благотворительного фонда Ройзмана (Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что иск о ликвидации и исключении фонда из Единого государственного реестра юридических лиц подал Минюст Свердловской области. Рассмотрение назначено на 2 апреля, уточнили в пресс-службе. В самом фонде отказались от комментариев.

Благотворительный фонд существует с 2015 года и оказывает адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, говорится на сайте организации.

Сам Ройзман с 2013 по 2018 год был главой Екатеринбурга. В 2022 году его внесли в реестр иностранных агентов. Затем он несколько раз был оштрафован по административному делу о дискредитации российской армии и неуважении к органам власти.

