Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/EPA/VLADIMIR PODOKSYONOV (Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга выписал бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Евгения Ройзмана виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей", – озвучила судья.

До вступления приговора в силу в отношении Ройзмана будет действовать запрет определенных действий, который был установлен судом в качестве меры пресечения по уголовному делу.

Сам экс-мэр Екатеринбурга в зале суда заявил, что не намерен оспаривать штраф по уголовному делу.

Причиной выписанного штрафа стал ролик в Сети, в котором, как считает следствие, Ройзман дискредитировал действия военных России в зоне спецоперации на Украине. По факту опубликованного материала летом 2022 года на экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3.

Предоставить характеристики на Ройзмана в суд решились Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие известные личности. В частности, Федермессер заявила, что не может назвать Ройзмана плохим человеком и сообщила, что паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря ему.

