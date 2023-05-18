Пугачева и Ельцина направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Фото: РИА Новости/Марина Кудряшова (Евгений Вадимович Ройзман признан в России иноагентом)

Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие известные личности направили в суд характеристики на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу приложить к делу характеристики от Аллы Пугачевой, Вениамина Смехова, Николая Коляды, Наины Ельциной, Дмитрия Муратова...", – сказал в суде адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов.

В ходе допроса в зале суда Федермессер сказала, что не может назвать Ройзмана плохим человеком и посоветовала своим сыновьям брать с него пример.

"Люди из бизнеса и власти в лучшем случае денег дают, а тут и он за всем следил. В целом, паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману", – пояснила она.

Прибывший на заседание суда по делу экс-мэра Екатеринбурга бывший главный редактор "Новой газеты" (лишена лицензии СМИ) нобелевский лауреат Дмитрий Муратов сообщил, что теперь "наше время помогать Ройзману".

Летом 2022 года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, который, как считает следствие, дискредитирует действия российских военных в зоне СВО.

16 марта этого года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-мэра Екатеринбурга и доставили в отдел полиции. Отмечалось, что причиной задержания стал его пост в соцсети.

Позже стало известно, что на Ройзмана составили административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Суд принял решение арестовать его на 14 суток.

