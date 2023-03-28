Прокуратура утвердила обвинение в отношении Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Евгений Ройзман признан в России иноагентом)

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации российской армии. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана", – отмечается в публикации.

Теперь материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Летом 2022 года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, дискредитирующий действия военных российской стороны в зоне СВО.

16 марта этого года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-мэра Екатеринбурга и доставили в отдел полиции. Отмечалось, что причиной задержания стал его пост в соцсети.

Позже стало известно, что на Ройзмана составили административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Суд принял решение арестовать его на 14 суток.



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