Суд признал запрещенным телеграм-канал писателя Зыгаря на территории РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)

Суд в Смоленске признал запрещенным телеграм-канал писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом) после публикации в нем порочащих Вооруженные силы РФ сообщений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным суда, публикации в телеграм-канале "Да. Зыгарь" (запрещен на территории РФ) содержат призывы против проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, прокуратура выявила, что сообщения не отмечались статусом иностранного агента, а подписаться на него могли несовершеннолетние.

Зыгарь был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2024 года. Минюст отмечал, что писатель получал средства от иностранных источников из США и Болгарии в 2021 году. При этом журналист заявил, что факта получения средств недостаточно для того, чтобы включать его в список.

В конце июля прошлого года столичный суд заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. По вменяемой статье мужчине грозило до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в 2024 году суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Писателя заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания в РФ.