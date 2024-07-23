Журналист Зыгарь заочно приговорен к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По вменяемой статье мужчине грозило до 10 лет лишения свободы.

В апреле этот же суд избрал Зыгарю меру пресечения в виде заочного ареста. Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания в РФ.

Также Мещанский суд столицы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Елену Котеночкину к 7,5 года исправительной колонии общего режима. Ей вменяется статья о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Котеночкина признана виновной и начнет отбывать наказание с того момента, как ее задержат правоохранители.