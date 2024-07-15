Суд в Москве заочно приговорил экс-мундепутата к 7,5 года за фейки о ВС РФ

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Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Красносельского столичного района Елену Котеночкину к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Котеночкина признана виновной и будет отбывать наказание с того момента, как ее задержат правоохранители.

Ранее суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.

Кроме того, стример Анна Бажутова также была осуждена на 5,5 года колонии по обвинению в фейках о российской армии. В ходе разбирательства было установлено, что девушка во время прямого эфира, который она проводила в квартире дома на улице 1-й Ямской в Москве, распространила под видом достоверной информации заведомо ложные сообщения о действиях российских вооруженных сил. Также она была лишена возможности администрировать сайты на три года.

