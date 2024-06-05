Суд приговорил стримера Бажутову к 5,5 года колонии за фейки про ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Стример Анна Бажутова была осуждена на 5,5 года колонии по обвинению в фейках о российской армии. Об этом рассказали представители прокуратуры Москвы в телеграм-канале ведомства.

В ходе разбирательства было установлено, что Бажутова во время стрима, который она проводила в квартире дома на улице 1-й Ямской в Москве, распространила под видом достоверной информации заведомо ложные сообщения о действиях российских вооруженных сил.

"Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – сказано в публикации столичной прокуратуры.

Кроме того, она была лишена возможности администрировать сайты на три года.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить музыкальную группу "Каста" на предмет дискредитации ВС РФ.

Он обратил внимание, что члены коллектива публично выступали с критикой по поводу спецоперации на Украине, а также в адрес российских властей. Кроме того, они оказывали поддержку лицам, чья деятельность была признана в стране экстремистской.

