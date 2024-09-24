24 сентября, 07:43Политика
Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов за иностранное финансирование
Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)
Минюст РФ признал журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов в РФ) иноагентом из-за получения им средств от иностранных источников из США и Болгарии. Об этом сказано в судебных документах, передает РИА Новости.
По данным Росфинмониторинга, деньги поступили Зыгарю от Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, а также от Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года.
Сам журналист заявил, что информация о получении им средств от иностранных источников является недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов.
Также из документов следует, что Зыгарь распространял материалы СМИ, которые выполняли функции иноагентов.
В конце июля Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима Зыгаря по делу о фейках о российской армии. По вменяемой статье мужчине грозило до 10 лет лишения свободы.
В апреле этот же суд избрал Зыгарю меру пресечения в виде заочного ареста. Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания в РФ.