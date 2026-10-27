Лариса Долина предположила, что на нее навели порчу

Народная артистка Лариса Долина дала комментарий по поводу участившихся неприятностей в своей жизни, хейта, а также отмены концертов. Певица предположила, что ее сглазили или навели порчу. Подробности – в материале Москвы 24.

"Устала от негатива"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народная артистка России Лариса Долина посетила закрытую презентацию новой работы Филиппа Киркорова и Владимира Киселева "Все могут короли", где пообщалась с журналистами и ответила на вопросы о хейте.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Я уже устала от этого негатива. Я уже не могу ни говорить о нем, ни смотреть. Я не могу не отвечать на него, но я не хочу на это отвечать. Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал. Просто вот такое ощущение.

Некоторые СМИ сразу связали эмоциональное высказывание певицы с недавним скандалом с магазином техники "АйфонБерри", который использовал лицо народной артистки для рекламы, а в итоге обманул покупателей на десятки миллионов рублей. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда заявил, что Долина не имеет никакого отношения к рекламе: по его словам, ролики были созданы с помощью нейросетей. После скандала представители певицы подали иск о защите чести и достоинства.

Певец Прохор Шаляпин, который тоже участвовал в рекламе, допустил в интервью 5-tv.ru, что видео с Долиной действительно могло оказаться цифровым персонажем.

"Там есть вероятность, что это вообще ИИ-аватар, что она на самом деле вообще ничего не получила, и ее просто облили грязью ни за что", – предположил он.



Также стало известно, что Долина отменила ряд концертов. По словам певицы, выступления в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске не состоятся по ее желанию. На это есть серьезные основания, однако делиться подробностями с журналистами артистка не стала.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Я собираюсь делать новую программу, новый альбом. Концерты отменяются, потому что я сама их отменила. Есть причины. Не хочу их озвучивать.

Исполнительница добавила, что планирует отдохнуть и все спокойно обдумать, создать новую программу и уже в следующем году формировать гастрольный тур. При этом Долина заявила, что продолжит играть в театре. Причем именно из-за плотного театрального графика она не может отправиться на отдых за границу и поедет за город на дачу.

Ранее сама артистка уже отреагировала на мемы с ее участием, часто появляющиеся в Сети. В разговоре с РИА Новости она отметила, что способна посмеяться над такими постами, но с одним условием.

"Если это достойно и смешно, почему бы не посмеяться вместе со всеми – но только если это действительно смешно", – подчеркнула певица.

"Мчалась с мигалками"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Еще один октябрьский скандал с участием Долиной был связан с юбилейным концертом Николая Баскова. Часть пути до Live Арены, где проходило мероприятие, Долина проехала за автомобилем с проблесковыми маячками.

Позже она объяснила журналистам, что боялась опоздать, так как ей нужно было успеть на другой конец города.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Я просто пристроилась за "мигалкой", которая шла. У нас напряженный был трафик на улице, а мне надо было не опоздать на концерт. И какую-то часть пути я проехала, а потом получила сразу штраф за это и оплатила его.

При этом певица отметила, что не считает свой статус народной артистки основанием для особого отношения на дороге.

Рассказ Долиной стал поводом для очередной волны обсуждений. Например, общественник Иван Курбаков отметил, что закон должен быть для всех един, сообщило издание "Абзац".

"Само по себе посещение концерта не является законным основанием для использования специальных сигналов и получения преимуществ на дороге", – указал он.

Депутат Госдумы Олег Гарин тоже добавил, что мигалка не является привилегией для знаменитостей. Использование спецсигнала ради того, чтобы успеть на концерт, – это нарушение ПДД, подчеркнул он.

В свою очередь директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя инцидент, отметил, что действительно использование спецсредств в личных целях в России законодательно запрещено, сообщило издание "Подъем". Однако позже добавил фразу: "Все мы не без греха".

Первый крупный хейт

Фото: Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

С крупной волной недовольства Долина столкнулась после скандала с мошенниками и продажей квартиры в 2024 году. Тогда певица попала под их влияние, продала недвижимость в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей, а все вырученные деньги передала злоумышленникам.

Артистка пыталась оспорить сделку через суд, и сначала ряд инстанций принял ее сторону. Однако Верховный суд постановил оставить жилье покупательнице Полине Лурье.

Суммарный ущерб певицы оценили в 317,6 миллиона рублей. Позднее Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Долиной о возмещении ущерба и постановил взыскать с двух мошенников более 114 миллионов.

Из-за этого скандала Лариса Долина успела возглавить рейтинг самых нелюбимых знаменитостей 2025 года по данным Ассоциации блогеров и агентств. Также на музыкальной премии "Песня года" в декабре публика освистала певицу.

К хейту присоединились некоторые компании, которые начали "отменять" Ларису Долину. Например, один из московских ресторанов убрал с сайта анонс выступления народной артистки в новогоднем шоу, а сеть кафе быстрого питания исключила адрес звезды из зоны доставки.

Позже певица призналась, что чувствовала себя "козлом отпущения" и сравнивала произошедшее с библейским сюжетом, а себя с "Марией Магдалиной, в которую кидали камни".