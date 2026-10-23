Адвокат Захаров: артисты могут стать пострадавшей стороной в скандале с "АйфонБерри"

Лариса Долина, Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова попали в большой скандал после участия в рекламе интернет-магазина с сомнительной репутацией. Покупатели, не получившие оплаченный товар, уже пожаловались на мошенничество и обвинили звезд в продвижении аферистов. Подробности – в материале Москвы 24.

Сотни пострадавших

23 октября в Сети появилась новость о том, что Лариса Долина, Прохор Шаляпин, Александр Буйнов, Анастасия Волочкова и ряд блогеров засветились в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри", обманувшего сотни покупателей. Компания просила клиентов внести полную предоплату за технику Samsung, Apple и Dyson, которую продавали со скидкой до 30% и обещали доставку из Дубая за 30 дней. Однако заказы якобы зависали на границе из-за проблем с таможней, но средства покупателям не возвращали.

В итоге денег лишились около 400 человек, а предварительный ущерб составил около 60 миллионов рублей, сообщили СМИ. При этом после первой волны возмущений "АйфонБерри" переименовали в "Магазин Вилсаком", а затем сайт вовсе перестал работать.

По словам одной из пострадавших по имени Ангелина, ее обманули на 269 тысяч рублей. Она рассказала, что реклама магазина была везде, и девушка подумала, что это показатель надежности компании. Она добавила, что изначально некоторым все же приходили заветные заказы, но уже 22 октября сайт перестал работать, а офлайн-магазин оказался закрыт.

В свою очередь, блогер Wylsacom (настоящее имя – Валентин Петухов), именем которого назвался магазин, опубликовал в своем телеграм-канале письмо от покупателей. В нем подтверждается информация о том, что почти у всех заказ застрял на этапе "таможенное оформление".



из текста письма Покупателям, которые отказывались от заказа, магазин подтверждал отмену и обещал вернуть деньги, но отказывался возвращать их на карту или предоставлять документ об оформлении возврата, ссылаясь на "проблемы с эквайрингом", и предлагал перевод по СБП без документов.

Также на компанию пожаловались около 20 бывших сотрудников, которые остались без заработной платы. Сейчас пострадавшие от действий владельцев интернет-магазина готовят коллективные заявления в полицию.

Помимо этого, Денис Лыков – человек, чьи данные были указаны в качестве директора компании, заявил РЕН-ТВ, что тоже стал жертвой мошенников и не имеет отношения к магазину.

"Нет, нет, я не владелец. Мои данные были мошенническим образом использованы", — отметил он.

"Мы – люди, которые достойны подарков"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shalyapin_official

При этом звезды, поучаствовавшие в рекламе "АйфонБерри", подверглись травле и обвинениям от пользователей. Одним из первых, кто прокомментировал скандал, стал певец Прохор Шаляпин.





Прохор Шаляпин певец Мне, Насте Волочковой и Ларисе Долиной подарили телефоны, взамен попросили снять процесс "дарения" на видео – и на этом все. Нам даже извиняться не за что, так как нас просто одурачили и подставили как публичных людей.

По словам Шаляпина, всем троим позвонили неизвестные и предложили получить в подарок дорогостоящий смартфон последней модели. При этом певец сразу уточнил, что рекламировать ничего не будет из-за требований Роскомнадзора к рекламе.

"Я приезжаю в эту компанию в оговоренный срок и вижу, что там много красивых девочек работает, телефоны стоят, как положено, в салоне. Меня встречает парень с девочкой, которые занимались видеопродакшеном", – рассказал певец.

Также Шаляпин уточнил у встречавших его людей, есть ли официальные документы, предусмотрены ли возвраты и как производится оплата. Его заверили, что все официально и предупредили о возможной критике из-за видео, объяснив негатив "происками конкурентов".





Прохор Шаляпин певец Через 3 дня выходит этот ролик, где мне дали телефон. Нам начинают уже писать, что это мошенники, они не возвращают деньги, на что я думаю: "Странно, как это все может быть, ведь телефон только вышел, там уже указано, что месяц надо ждать, наверное, действительно, это конкуренты". Я не обращал внимания на эти, так скажем, письма.

Однако позже стало понятно, что от деятельности компании пострадали десятки покупателей, которые переводили средства и не получали обещанные телефоны.

"А мы стоим на весь интернет: я, Лариса Александровна, которая, естественно, тоже ни при чем, ей всучили этот телефон, просто сняли и попросили сказать название компании", – заявил Прохор.

Шоумен призвал пострадавших обращаться в Следственный комитет.

В свою очередь, директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин вовсе заявил, что артистка не имеет никакого отношения к рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". По его словам, ролики были созданы с помощью нейросетей. Сторона певицы уже подала иск о защите чести и достоинства.



Директор Долиной заявил о фейковых рекламных роликах с артисткой

"Лариса Долина на своих страницах ничего не публиковала, закон о рекламе мы знаем, за незаконное использование имени артиста нами был подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации", – отметил он.

Балерина Анастасия Волочкова тоже заявила, что просто получила телефон в подарок.





Лариса Долина балерина, заслуженная артистка России Мы артисты, мы под эту раздачу попали! Нам подарили по айфону... Не каждому из вас дарят айфон. Мы – люди, которые достойны подарков. Я записала видео в благодарность. Вы меня поймите как человека: если мне что-то хорошее сделали, почему я не могу отблагодарить?

Также Анастасия возмутилась, что обманутые покупатели предъявляют ей претензии. Она указала, что не имеет отношения к владельцам магазина, отметив, что обманутые люди сами проявили неосторожность.

"Вы проверяйте! Когда что-то покупаете, вы не можете узнать, у кого вы покупаете?" – удивилась заслуженная артистка России.

Нужно собрать доказательства

Адвокат Михаил Захаров рассказал Москве 24, что людям, ставшим жертвами мошенничества со стороны "АйфонБерри", нужно собрать доказательства, подтверждающие причинение им ущерба. Для этого подойдут снимки переписок, возможно, аудиофайлы, скриншоты сайта с товаром и указанием сумм. Также подойдут другие документы: проекты договоров, заявления и прочее.

"Любые факты, которые свидетельствуют о совершении мошеннических действий, должны быть скрупулезно проанализированы, собраны в отдельную папку, распечатаны и вместе с заявлением переданы в правоохранительные органы для начала расследования и возбуждения уголовного дела", – добавил юрист.

Звезды же, замеченные в подобных схемах, чаще всего становятся пострадавшей стороной, добавил адвокат. По его словам, элементом соучастия может считаться только доказательство того, что человек вступил в сговор со злоумышленниками, либо получил прибыль от мошеннической схемы.



Михаил Захаров адвокат Здесь доказать виновность звезд или их причастность к совершению преступления достаточно проблематично, потому что все зависит от умысла стороны. <…> Но чаще всего злоумышленники используют звезд "в темную" и не говорят им напрямую свои реальные цели. Скорее всего, здесь к звездам не применить какой-либо элемент ответственности, но все-таки они должны понимать, что участие в схеме, которая предполагает безумные скидки, вероятнее всего, связано с определенным риском или с негативными последствиями.

Блогер Wylsacom также заметил в разговоре с Москвой 24, что схемы по обману покупателей активизировалась в конце сентября – начале октября. Выход нового iPhone и предновогодний сезон он назвал идеальным временем для этого.

"Здесь сыграло то, что они привлекли знаменитых людей, которые своим лицом продавали доверие к этому магазину. Дальше все работает по одинаковой схеме, когда новые деньги обеспечивают старые заказы. В этом есть элемент пирамиды", – рассказал блогер.

Он добавил, что такие компании рано или поздно заканчивают тем, что закрываются. В случае с "АйфонБерри" мошенническая схема быстрее раскрылась из-за жалоб и возвратов покупателей, которые начали объединяться в группы.