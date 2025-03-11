Психолог Лысакова: потребность в другом человеке является базовой

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Потребность в другом человеке является базовой. Об этом заявила кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, сообщает "Радио 1".

"Если что-то в этой жизни случается по независимым от себя причинам, то нужно оставаться самим собой и решать проблемы. Но естественная потребность в человеке – одна из базовых. Это потребность в любви и в безопасности", – объяснила психолог.

Эксперт отметила, что человек способен самостоятельно удовлетворить потребности в безопасности с помощью стабильной работы, социальных связей и реализации. Однако, по ее словам, потребность в любви сложно реализовывается, когда рядом нет другого человека.

При этом Лысакова подчеркнула, что бесконечная смена партнеров может опустошить и лишить ресурса, поскольку "постоянно нужно начинать все сначала". По словам психолога, это нагрузка на психику как мужскую, так и женскую.

"История про множество романов – это самообман. Часто ко мне приходят мужчины, которым за 40 и которые никогда не были женаты, и искренне говорят о том, что они больше не хотят краткосрочных романов, хотят крепких семейных уз – чтобы все традиционно", – поделилась эксперт.

Ранее психолог Андрей Клеверин рассказал, что причиной разочарований в семейных отношениях часто бывает неумение обсуждать проблемы и договариваться. Как он отметил, в любой паре периодически возникают конфликты, но важно, чтобы они не приводили к перманентному недовольству.