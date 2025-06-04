Одинокие женщины начали платить незнакомым мужчинам за объятия в Китае

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В Китае одинокие девушки готовы платить мужчинам за объятия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Женщины утверждают, что объятия помогают им избавиться от стресса и почувствовать поддержку, даже если они получают их от незнакомого человека. Стоимость такой услуги за 5 минут составляет 7 долларов, рассказали СМИ.

Одна из женщин поделилась, что платит мужчинам за объятия для снятия стресса, появившегося из-за написания диссертации. Она призналась, что чувствует себя так в безопасности.

Другая девушка воспользовалась такой услугой после напряженного рабочего дня. Она жаловалась на начальника, а незнакомец утешал ее и нежно похлопывал по плечу.

По информации СМИ, такие встречи проходят в общественных местах.

Ранее специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и соцзащиты населения Москвы Маргарита Глумова рассказала, что объятия позитивно влияют на иммунитет и провоцируют выработку "гормона любви". Недостаток прикосновений может привести к чувству одиночества, усилить стресс и ухудшить доверие в отношениях.

Эксперт отметила, что через объятия человек получает эмоциональную поддержку, сохраняет дружеские связи и укрепляет физический контакт.

