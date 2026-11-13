Москвичка превратила балкон в старом доме в "маленький Париж"

Жительница столицы превратила свой балкон в "маленький Париж", чем поделилась в Сети. Как создать уют в этом пространстве и при этом не нарваться на штраф, разбиралась Москва 24.

Необычный ремонт

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ratundalova

Москвичка Екатерина превратила открытый балкон в старом доме в "маленький Париж". В соцсетях она рассказала, что работа заняла несколько недель, без промышленных альпинистов не обошлось. Старое напольное покрытие сняли, на его место уложили новую плитку, а завершили композицию складные столик и стулья, а также большая ваза с цветами.





Екатерина обладательница необычного балкона Когда дому 100 лет, все превращается в приключение. 400 килограммов бетона, две недели ремонта, и это еще не конец!

Этот объект не единственный, который привлек внимание жителей столицы. Ранее москвич Петр Мартюк открыл мини-кафе на балконе пятого этажа одной из сталинок. В меню – пироги и кофе, а заказы приходили по СМС.



"Когда я купил лежак на этот балкон, понял, что открылась летняя веранда и надо звать друзей. А потом подумал: зачем только своих – можно звать вообще всех. Пятый этаж не проблема, а преимущество: гости получают дополнительный опыт развлечения", – рассказал он телеканалу Москва 24.

В Раменках ранее заметили балкон в стиле кирпичного лофта с кованым ограждением. Правда, теперь он выбивается из общего стиля, так как вокруг сооружения без такого замаха на роскошь.

Ранее 70% россиян признались, что воспринимают балкон как ценное дополнение к жилплощади, а не как склад для ненужных вещей, сообщает Life.ru. При этом 49% обустраивают там зоны отдыха, 4% мужчин организовали мини-тренажерные залы, 3% – рабочие кабинеты. Встречаются варианты даже с электрогрилями для барбекю и мини-барами. Кроме того, традиционные застекленные лоджии выбирают 60% россиян, а террасы – 27%.

Возможны штрафы?

Балконная плита и фасад относятся к общему имуществу всех жильцов дома. Об этом сказано в статье 36 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) и постановлении правительства РФ № 491, пояснил в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Из-за этого любые серьезные вмешательства, вероятно, потребуют предварительного согласования. При этом расставить складную мебель или поставить на пол горшки с цветами закон не мешает. Согласно статье 25 ЖК РФ, легкий декор не меняет границы помещения или инженерные сети, поэтому создавать уют на балконе вполне допустимо", – объяснил специалист.

Однако, по его словам, в старых зданиях перекрытия нередко имеют заметный износ. Если уложить на такой балкон толстую стяжку и тяжелый керамогранит, нагрузка на плиту может оказаться критической, поэтому перед началом работ лучше пригласить специалистов из управляющей компании для оценки состояния конструкций.

"Также старый дом может иметь статус объекта культурного наследия. В такой ситуации начинает действовать закон (№ 73-ФЗ), а любое изменение внешнего вида фасада без разрешения органов охраны памятников способно привести к крупным штрафам по статье 7.13 КоАП РФ – от 15 до 200 тысяч рублей", – отметил Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если жильцы решат превратить эту зону в полноценный рабочий кабинет, им придется учитывать целый ряд строгих ограничений. Например, постановление правительства Москвы № 508-ПП не допускает вынос батарей центрального отопления на лоджии и балконы. Снос подоконного блока и фасадной стены ради объединения комнат тоже под запретом, так как подобные действия ослабляют несущие конструкции. Кроме того, опасно вешать тяжелые цветочные ящики с внешней стороны парапета, ведь при падении они могут травмировать прохожих.

Эксперт предупредил, что для переделки балкона по всем правилам (например, если нужно остеклить его или утеплить) следует действовать последовательно.

"Сначала лучше уточнить в управляющей компании, не относится ли здание к памятникам архитектуры. Далее потребуется заказать проект и техническое заключение в организации с допуском СРО (разрешением на определенный вид работ. – Прим. ред.), чтобы подтвердить безопасность будущей нагрузки на плиту", – пояснил Бондарь.

Если ремонт затронет фасад или козырек без уменьшения общего имущества, понадобится провести общее собрание и набрать не менее 2/3 голосов от общего числа собственников в доме (ст. 36 и 44 ЖК РФ). Документы на согласование перепланировки в Москве можно подать онлайн через портал mos.ru. Завершается процедура, как правило, проверкой готового ремонта инспектором, подписанием акта приемки и обновлением данных в ЕГРН, добавил Бондарь.

Уютная тишина

Дизайнер пространств и интерьеров Катерина Коваленко рассказала Москве 24, что к французскому стилю в первую очередь отсылает мелкоформатная плитка, например, мозаика. Если есть ограждение на балконе, его можно оформить плотным текстилем – например, светлым, белым, молочным. За счет этого в помещение будет проникать более мягкий дневной свет.

"Цветы в теплое время года тоже актуальны. Зимой это могут быть еловые ветви либо маленькие декоративные елки, которые способны находиться на холоде. В любое время года пространство можно украшать гирляндами: теплый свет всегда делает помещение более уютным. Есть модели, которые заряжаются от батареек. Также существует вариант украсить балкон настольными лампами, причем тоже можно найти товары без включения в розетку. При этом модель, используемая в условиях незастекленного балкона, должна быть устойчива к влаге", – отметила она.





Катерина Коваленко дизайнер пространств и интерьеров Естественно, если балкон позволяет поставить какие-то кресла, особенно плетеные, стоит это сделать. Можно кинуть на них подушку из приятного текстиля, будет визуально красиво. Сесть и выпить чашечку кофе тоже достаточно приятно.

На закрытом балконе можно постелить ковер, сделать мелкоформатную плитку. Если же использовать крупноформатный керамогранит, результат будет "несуразным", поскольку чаще всего речь идет о небольшой площади.

"Также стоит декорировать окна: это могут быть деревянные жалюзи, ротанговые либо текстильные шторы. Не лишним будет сделать места для хранения – закрытые либо закрыто-открытые – чтобы поставить туда декор", – резюмировала Коваленко.

При этом тяга к обустройству балкона продиктована желанием организовать для себя личное пространство. Оно играет важную роль в сохранении ментального здоровья, рассказала Москве 24 бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер.

"В этом месте позволяет избежать социальных компромиссов, снять маски и просто быть собой. Если вы когда-либо, например, застревали в переполненном лифте, то хорошо знаете, насколько ценно наличие личного пространства", – отметила эксперт.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Стоит наделить слово "дом" новым содержанием и наполнить новым смыслом. Найти место, где будет комфортно. Это может быть балкон, отдельная комната и даже уголок на чердаке. Лучше создать там свою неповторимую атмосферу, которая будет отражать вашу индивидуальность и помогать восстанавливаться.

Эта возможность возвращает ощущение личных границ, безопасности и самостоятельности. Балкон в таком случае порой оказывается единственным местом, где не нужно ни с кем договариваться, никому ничего объяснять и учитывать чужое настроение. Та самая "тихая роскошь", которая по разным причинам не всегда предусмотрена в собственной квартире, заключила Майер.

