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11 ноября, 19:30

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Популярность стрелковых туров выросла среди жительниц Москвы

"Негатив уносится в мишень": в Сети завирусился тренд на стрелковые туры среди женщин

Москвички начали делиться в Сети впечатлениями после стрелковых туров, где они учатся владеть разными видами оружия. В чем причина такого необычного хобби и чем оно полезно, разбиралась Москва 24.

"Отличная психотерапия"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/daria_bondareva_official

Жительницы столицы начали активно увлекаться стрельбой, ради чего стали отправляться в стрелковые туры в Московскую область. Там девушки учатся владеть разными видами оружия, а видео процесса выкладывают в Сети.

"Классная тема, я бы тоже съездила", "подтверждаю, отличная психотерапия! С каждой пулей весь негатив уносится в мишень", "в целом прикольно, как полет в аэротрубе, – запомнится надолго", – написали комментаторы.

При этом некоторые организации, в частности столичные, уже давно взяли такую идею за основу и даже предлагают провести девичник на территории стрелковых клубов. В услугу входят мастер-класс по стрельбе из пневматических пистолетов, винтовок и другого вида оружия, а после – фотосессия, чаепитие, танцы и конкурсы.

Однако далеко не всем девушкам подойдет подобное увлечение. Как объяснил профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ
полковник в отставке Сергей Петров в беседе с Москвой 24, применение оружия требует особой реакции.

Нужны точность, хорошая координация движений, отличное зрение, хладнокровие и стойкие психологические качества, чтобы руки не дрожали. Также важны рассудительность и аналитические способности. То есть это комплексное упражнение, которое предполагает определенную развитость человека.
Сергей Петров
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке

Чтобы хорошо стрелять, важна сила. Например, занимающиеся нередко тренируются на гантелях или утюге: берут предмет и держат на вытянутой руке. Такое упражнение помогает укрепить мышцы, которым нужно удерживать груз около килограмма (столько весит снаряженный пистолет), а также стабилизировать кисть в момент нажатия на курок указательным пальцем, объяснил эксперт.

"При этом стрельба развивает спокойствие, рассудительность, сдержанность, воспитывается и характер. При этом не нужно бегать и поднимать тяжести, а мышцы напрягаются и мобилизуются, устанавливается правильное дыхание", – подчеркнул Петров.

Заниматься стрельбой можно с детства. Тиры бывают разные: от 3 и 6 метров для оружия, которое продается свободно, и до 150 метров, где уже применяются усиленные винтовки (реализуются только по разрешению). В обычном гражданском обороте их нет, отметил эксперт.

Ребенок может заниматься с пневматической винтовкой или пистолетом. Обычно интерес проявляется после 10 лет, так как до этого возраста детям тяжело управлять оружием из-за веса, заключил Петров.

Избавиться от подавленных эмоций

Фото: 123RF.com/mrwed54

По мнению семейного психолога-психотерапевта, клинического психолога Анастасии Кардиакос, увлечение стрельбой объясняется тем, что это контролируемый способ снизить тревожность. В таких условиях человек чувствует, что владеет ситуацией, отметила она в разговоре с Москвой 24.

"Если говорить о женщинах, то такое занятие придает им уверенности, так как стрельба для некоторых – новый навык. Если мыслить стигматизировано, это мужское умение. Получается, что в таком клубе или туре девушка осваивает нечто большее, чем привычные женские навыки", – отметила эксперт.

Она добавила, что подобный досуг является эмоциональной разрядкой, во время которой выделяется дофамин. Он синтезируется, когда получается справиться с чем-то объемным, опасным и нетипичным. Плюс занятие стрельбой требует преодоления сомнений и даже страхов.

В качестве альтернативы стрелковым клубам можно рассмотреть деятельность, где нужно справляться с теми же вызовами. Это скалодром, занятия на мотобайке, парашютный спорт, бокс. Здесь стоит сказать про биохимию и психофизиологию, потому что, когда человек сильно злится, но не может это выразить, он способен прожить ситуацию через действие. Кто-то пользуется этим на разрушительном уровне – начинает все ломать, а кто-то – на уровне корректного, безопасного способа выражения негативной эмоции.
Анастасия Кардиакос
семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог

Также сюда можно отнести все телесные действия: например, есть психологические упражнения, где нужно побить подушку. По словам эксперта, иногда побегать и попрыгать полезнее, чем прибегнуть к медитации, поскольку кортизол будет выходить быстрее. То есть важны действия, физически похожие на выражение злости, – покричать в безопасном месте или пострелять в тире. Все это высвобождает подавленную агрессию. В ряде случаев происходящее является некой сублимацией, когда получается расправиться с мнимым страхом или соперником, объяснила специалист.

Москвички стали выбирать стрельбу в качестве нового хобби

"Кроме того, если люди вместе проживают что-то стрессовое для организма, ситуация сплачивает, появляется ощущение общности "я не одна". Это исцеление от одиночества", – добавила Кардиакос.

Однако важно не забывать, что заниматься в стрелковых клубах нужно очень аккуратно, чтобы подобные способы самовыражения и проведения досуга оставались безопасными для психики и окружающих, заключила Кардиакос.

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