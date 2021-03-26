Собянин: реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комплексная реставрация и ремонт Московского государственного театра эстрады могут быть завершены в следующем году, рассказал Сергей Собянин во время осмотра здания.

"Уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта. Понятно, что это тяжело. Понятно, что сложно. Мы не раз проходили эту историю, но оно того стоит. Я думаю, что в следующем году театр получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы", – отметил мэр.

Уточняется, что в ходе работ будет восстановлена несущая способность конструкций, также специалисты отреставрируют фасады, воссоздадут дверные и оконные проемы в первоначальных размерах. Внутри здания заменят инженерные коммуникации, восстановят историческую планировку и отреставрируют интерьеры. В зрительном зале появятся новые кресла. Реставрационные работы стартовали в 2020 году.

Сергей Собянин добавил, что в течение последних нескольких лет в Москве было отремонтировано 70 зданий культуры.

"Причем многие из них кардинально изменили внешний облик, содержание, новое технологическое оборудование. Все новое, удобное, красивое, качественное. Мы продолжаем эту программу. Надеюсь, что и в вашем театре будет все замечательно", – отметил градоначальник.

Кроме того, мэр поздравил всех работников театра с наступающим профессиональным праздником. Он поблагодарил их за работу.

"Во время пандемии в онлайн-режиме театры не переставали работать, не переставали проходить репетиции. Сегодня они практически работают полноценно. Конечно, это определенные риски, мужество, но тем не менее любовь к театру сильнее всего", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что столичном районе Хамовники планируют отреставрировать двухэтажный доходный дом, построенный в 1871 году.

