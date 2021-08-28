Член СПЧ Мария Большакова скончалась на 73-м году жизни

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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

"28 августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова", – говорится в сообщении. – "Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память! О времени и месте прощания сообщим дополнительно".

Мария Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году. В последствии на базе комитета была основана общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России", занимающаяся социально-правовой поддержкой и помощью семьям военнослужащих, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях, реабилитацией ветеранов военной службы и семей погибших военнослужащих.

В 2006–2010 гг. Большакова входила в состав Общественной палаты РФ. С 2011 года являлась членом СПЧ.