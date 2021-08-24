Умерла режиссер Нина Спиглазова

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Режиссер научно-популярного кино Нина Спиглазова скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера научно-популярного кино Спиглазовой Нины Яковлевны", – говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Нина Спиглазова окончила режиссерский факультет ВГИК. С 1966 года она трудилась на киностудии "Центрнаучфильм".

Спиглазова – автор более 30 научно-популярных и учебных фильмов об истории, природном и культурном наследии России. Ее картины неоднократно отмечались наградами международных кинофестивалей.