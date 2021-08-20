Известный художник-фотореалист Чак Клоуз умер в США

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Умер известный художник Чак Клоуз. Он скончался в больнице американского города Ошенсайда в возрасте 81 год, штата Нью-Йорк, сообщает News.ru.

Причина смерти представителя направления "фотореализм" не называется. Факт смерти художника подтвердил его адвокат Джон Зильберман.

Клоуз известен публике прежде всего благодаря монументальным гиперреалистичным портретам знаменитостей. С 1988 года он был прикован к инвалидному креслу, но продолжал творить.

С раннего детства художник страдал прозопагнозией. Речь идет о расстройстве восприятия, которое не позволяет запоминать и хорошо распознавать лица людей. Именно этот недуг привел художника к самобытному и своеобразному стилю его фотореалистичных портретов, которые состоят из сложной сетки цветных фрагментов, складывающихся в цельное изображение.

Среди его моделей были такие личности, как президенты Билл Клинтон и Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс и сам Клоуз. Его работы выставляются в картинных галереях по всему миру.