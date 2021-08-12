Умер экс-мэр Красноярска Пимашков

Фото: РИА Новости/Сергей Черных
Сегодня ночью в Москве на 74-м году жизни скончался депутат Госдумы, экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, сообщает сайт "Аргументы и факты". Информацию об этом подтвердил сын политика.
Причина смерти парламентария пока неизвестна. Близкие Пимашкова отмечают, что это не COVID-19.
"Ничего не предвещало... Мы вчера с ним еще вечером разговаривали, обсуждали планы, а сегодня такая печальная весть. Причина неизвестна, но это не коронавирус. Трудно все это принять... Я с ним проработал более 25 лет", – рассказал помощник депутата, политолог Сергей Комарицын.
О смерти бывшего главы Красноярска в своем Instagram-аккаунте сообщил и депутат краевого законодательного собрания Илья Зайцев.
"Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период. И, работая в Москве, никогда про город не забывал. И очень близко к сердцу воспринимал проблемы Красноярска", – написал Зайцев.
Петр Пимашков начал свою карьеру простым слесарем на Красноярском комбайновом заводе. А в 1996 году занял пост главы администрации Красноярска. Пимашков руководил городом 15 лет. С декабря 2011 года стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", в связи с чем добровольно снял с себя полномочия главы Красноярска. В 2016 году он был избран в парламент второй раз.
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