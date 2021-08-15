Умер легендарный футболист Герд Мюллер

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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте мюнхенской "Баварии", за которую выступал футболист.

"Клуб и все его фанаты оплакивают смерть Герда Мюллера, который скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет", – говорится в сообщении.

Герд Мюллер родился в 1945 году. За футбольную карьеру, которую начал в 1960-м и завершил в 1981 году, он забил 489 голов, заработав славу одного из лучших бомбардиров в истории мирового футбола.