Умер легендарный футболист Паоло Росси

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Умер экс-футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси, передает "Вечерняя Москва". Чемпион мира 1982 года ушел из жизни 9 декабря.

Спортсмену было 64 года. О его смерти в прямом эфире сообщил итальянский телеканал RAI Sport, на котором Росси выступал спортивным экспертом.

Причиной смерти стала неназванная болезнь. Других подробностей не приводится.

Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Италии. Он входил в число лучших нападающих и самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Впервые он отметился на чемпионате мира 1982 года в Испании. Тогда Росси стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов. В том же году он получил награду "Золотой мяч".

За всю карьеру футболист забил 134 гола в 340 матчах. За сборную Италии он сыграл 48 матчей. Выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону".