В Японии в возрасте 69 лет умер "отец судоку" Маки Кадзи

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В Японии в возрасте 69 лет скончался "отец судоку" Маки Кадзи. Об этом сообщило японское издательство Nikoli, которое основал Кадзи.

Отмечается, что Маки Кадзи не стало 10 августа. Он умер от холангиокарциномы – рака желчных протоков.

"Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", – говорится в сообщении Nikoli.

В 1980 году Маки Кадзи основал журнал Puzzle Communication Nikoli, на страницах которого разместили две адаптированные американские головоломки, получившие названия "судоку" и "какуро". Числовая головоломка судоку быстро снискала популярность, принеся издательству Nikoli общемировую известность.

Маки Кандзи оставался верен своему делу: пост генерального директора компании он занимал более 40 лет. Покинуть должность "отец судоку" решил лишь в июле этого года.