Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:30

В Японии в возрасте 69 лет умер "отец судоку" Маки Кадзи

утраты общество за рубежом

Фото: AP Photo//Joseph Kaczmarek, File

В Японии в возрасте 69 лет скончался "отец судоку" Маки Кадзи. Об этом сообщило японское издательство Nikoli, которое основал Кадзи.

Отмечается, что Маки Кадзи не стало 10 августа. Он умер от холангиокарциномы – рака желчных протоков.

"Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", – говорится в сообщении Nikoli.

В 1980 году Маки Кадзи основал журнал Puzzle Communication Nikoli, на страницах которого разместили две адаптированные американские головоломки, получившие названия "судоку" и "какуро". Числовая головоломка судоку быстро снискала популярность, принеся издательству Nikoli общемировую известность.

Маки Кандзи оставался верен своему делу: пост генерального директора компании он занимал более 40 лет. Покинуть должность "отец судоку" решил лишь в июле этого года.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать