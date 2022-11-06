Не менее трех человек погибли при крушении самолета в Танзании – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Не менее трех человек погибли при крушении самолета в Танзании. Об этом пишет издание Citizen на своей странице в Twitter.

Выяснилось, что всего в самолете находились 43 пассажира. В настоящий момент спасатели ведут поиск 17 человек. Уточняется, что в результате происшествия погибли женщина и двое мужчин.

"Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет танзанийской авиакомпании Precision Air потерпел крушение. В СМИ поступала информация, что причиной происшествия стали плохие метеоусловия.

Позднее стало известно, что по меньшей мере 26 пассажиров получили травмы из-за крушения самолета. В авиакомпании рассказали, что на данный момент на месте происшествия организованы спасательные мероприятия. Представители перевозчика уточнили, что пострадавшие были доставлены в медучреждение для оказания помощи.



В Танзании пассажирский самолет потерпел крушение

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