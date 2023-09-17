Более 60% россиян заявили, что не планируют уходить в отпуск этой осенью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 38% граждан России планируют брать отпуск этой осенью. При этом 62% опрошенных отметили, что не будут отдыхать в этот сезон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный SuperJob.

Отмечается, что число тех, кто не планирует отдыхать этой осенью, выросло по сравнению с результатами прошлого года, на тот момент такой ответ дали 54% респондентов.

Согласно исследованию, 15% россиян решили отдохнуть во время отпуска дома, еще 8% опрошенных проведут отпуск на даче и 6% отправятся в другие города РФ.

При этом только 3% россиян заявили, что проведут свой отпуск за границей, подчеркнули аналитики.

Самыми популярными направлениями для внутренних поездок среди граждан РФ этой осенью стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Также в этом году жители России предпочли отдохнуть в Белоруссии, Турции и Египте, резюмировали аналитики.

Ранее сообщалось, что чаще всего для отдыха с детьми россияне выбирают Сочи и Анапу. Согласно исследованиям, 29% бронирований на сентябрь – это Сочи, 15% – Анапа, 5% – Геленджик. Далее идут Санкт-Петербург, Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Стоимость проживания в указанных городах составляет порядка 2,5–4,5 тысячи рублей за ночь.



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