Российские туристы могут получить визу по прибытии в Эфиопию – посол в РФ

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Российские туристы, направляющиеся в Эфиопию, теперь могут получить визу в аэропорту по прибытии в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в РФ Чам Угала Уриата.

Соответствующее решение приняло правительство Эфиопии. Таким образом, туристам из РФ больше не нужно приходить в посольство за визой. Однако это не касается россиян, которые хотят приехать в Эфиопию с бизнес-целями – им по-прежнему необходимо обращаться за визой в посольство, отметил дипломат.

Он также рассказал, что Россия и Эфиопия совместно работают над тем, чтобы в будущем отказаться от виз для туристов. На сегодняшний день безвизовый режим между двумя странами действует только для дипломатов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.

Речь идет о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

До этого сообщалось, что Филиппины изучают возможность использования российской платежной системы "Мир" для привлечения туристов из России. На сегодняшний день на Филиппинах постоянно живут около 5 тысяч россиян.

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