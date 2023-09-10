Филиппины допустили возможность использования платежной системы "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Филиппины изучают возможность использования российской платежной системы "Мир" для привлечения туристов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопез Гарсию.

Отмечается, что сейчас на Филиппинах постоянно живут около 5 тысяч россиян.

"Чтобы продвигать туризм, нужна платежная система. Возить с собой наличные – не выход. Так что мы рассматриваем это", – отметила почетный консул.

Она также отметила, что Филиппины надеются на увеличение туристического потока из России. По словам консула, в этой стране рады российским туристам, и отметила, что между двумя культурами больше сходств, чем различий.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Как отметил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что на Восточном экономическом форуме не будут присутствовать СМИ из недружественных России стран.