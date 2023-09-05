Песков заявил, что пленарное заседание ВЭФ состоится 12 сентября

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Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) состоится 12 сентября в 15:00 по местному времени (08:00 по мск). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Владимир Путин примет в нем участие. В настоящее время согласовываются окончательные нюансы по графику президента РФ на форуме.

"Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни", – отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, на ВЭФ ожидается интересное обсуждение.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума участники обсудят перспективы для сотрудничества. Кроме того, обратят внимание на новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.