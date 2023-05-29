Роспотребнадзор призвал рестораторов Владивостока привить персонал от кори перед ВЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор призвал руководство предприятий общественного питания во Владивостоке проконтролировать проведение вакцинации от кори среди работников в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Власти города отметили, что они, специалисты из Роспотребнадзора и представители кафе, ресторанов и других городских предприятий общепита провели совещание, на котором обсуждался форум, его подготовка и проведение.

Отмечается, что ВЭФ пройдет на острове Русский с 10 по 13 сентября.

"В связи с распространением кори, вакцинация от нее – в приоритете. Необходимо контролировать и все остальные прививки, а также проводить своевременные обследования сотрудников", – сказала исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Марина Полякова.

Представитель фонда Росконгресс Евгений Тимофеев, отметил, что в этом году на ВЭФ ожидается порядка 6,5 тысячи человек, в связи с чем стоит соблюдать требования в том числе по обеспечению безопасности питания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация с корью в РФ пришла в стабилизацию, происходит постепенное снижение случаев заболевания.

Этому поспособствовали подчищающая иммунизация и активность регионов в данном вопросе, отметила она. Попова предупредила россиян о том, что свой организм следует защитить от кори и других вирусов при помощи вакцин.

