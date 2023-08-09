Небо и море закроют во Владивостоке на время проведения ВЭФ

Фото: depositphotos/Vvicca

Воздушное пространство и акваторию Владивостока закроют для большинства воздушных и морских судов с 8 сентября из-за Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Повышенные меры безопасности вводятся в Приморском крае на период подготовки и проведения мероприятия. Временный режим ограничения полетов будет действовать с 00:00 8 сентября до 24:00 13 сентября. Исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО.

В тот же период в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик не смогут ходить большегрузы. Также будет ограничено проведение земляных работ.

Восточный экономический форум пройдет на острове Русский во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Форум должен объединить политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2023 году на форуме участников будут встречать на самом высоком уровне. Во Владивостоке обсудят перспективы для сотрудничества, а также новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение турсотрудничества.

Роспотребнадзор призвал руководство предприятий общественного питания в городе проконтролировать проведение вакцинации от кори среди работников в преддверии ВЭФ.

Власти города отметили, что они, специалисты из Роспотребнадзора и представители кафе, ресторанов и других городских предприятий общепита провели совещание, на котором обсуждался форум, его подготовка и проведение.