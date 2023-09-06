Вице-премьер Госсовета КНР будет представлять Китай на ВЭФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вице-премьер Госсовета Китая будет представлять КНР на Восточном экономическом форуме, рассказал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.

"От нас поедет вице-премьер", – передает ТАСС его слова.

Однако дипломат не уточнил, кто именно из четырех вице-премьеров отправится на ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума участники обсудят перспективы для сотрудничества. Кроме того, обратят внимание на новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.



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