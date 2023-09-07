Песков заявил, что журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будут присутствовать СМИ из недружественных России стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме, не аккредитовывали в этом году", – сказал он.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума участники обсудят перспективы для сотрудничества. Кроме того, обратят внимание на новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.

