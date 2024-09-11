Ирландская авиакомпания призвала пассажиров отказаться от чемоданов темных цветов

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Эксперты ирландской авиакомпании рекомендовали отказаться от использования чемоданов темных цветов из-за того, что багаж может быть перепутан на ленте, сообщили в Pravda.ru.

По статистике, 99,9% пассажиров делают выбор в пользу темных оттенков при покупке чемодана. В авиакомпании посоветовали пассажирам пометить чемодан яркой биркой или лентой, чтобы защитить его от кражи или не перепутать с чужим.

Кроме того, авиакомпания призвала уделить больше внимания документам во время путешествий. Пассажиры могут заранее сделать копии паспортов, удостоверений личности и хранить их в надежном месте или отправить копии на электронную почту, а также сохранить на телефоне.

Еще одной мерой безопасности эксперты назвали замки на чемодане. Это поможет защитить багаж от несанкционированного вскрытия или кражи. Кроме того, рекомендуется разместить на чемодане контактную информацию, чтобы в случае потери сотрудники аэропорта могли быстро вернуть его владельцу.

Весной 2024 года в аэропорте Пулково перестали принимать чемоданы, упакованные в пищевую пленку. В пресс-службе аэропорта сообщили, что меры введены для обеспечения бесперебойной работы багажной системы. Пассажирам рекомендовали обращаться на официальные стойки для упаковки багажа.