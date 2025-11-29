Форма поиска по сайту

29 ноября, 17:58

Генпрокуратуру попросили провести проверку в отношении Собчак, Гузеевой и Лолиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратуру попросили проверить журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Александр Зорин.

"В своих социальных сетях (они – Прим. ред.) рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга, и фактически использовали механизмы скрытой рекламы, действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого", этого человека, который собрал деньги и не выполнил обещания по строительству домов в России и в Республике Индонезия", – отметил он.

По словам адвоката, список потерпевших содержит 75 человек. Зорин отметил, что заявления звезд не содержали маркировки и могли вводить в заблуждение.

Адвокат призвал проверить характер взаимоотношений Собчак, Гузеевой и Лолиты с блогером, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими вознаграждения. Зорин добавил, что на Домогацкого и группу лиц подано более 30 заявлений о мошенничестве.

Ранее шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить Гузееву на возможное соучастие в афере с виллами на индонезийском острове Нуса Пенида. Пострадавшие уверены, что телеведущая рекламировала мошенника, брала у него интервью и гуляла с ним по пирсу для записи видео.

