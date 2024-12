Рэпер Эминем успел помириться с больной раком матерью до ее смерти

Дебора Нельсон, мать американского рэпера Эминема, умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Отношения между близкими родственниками долгое время оставляли желать лучшего. Хронология конфликта и примирения – в материале Москвы 24.

Тяжелая болезнь

Фото: photo by Mark Weiss/Getty Images

2 декабря мать рэпера Эминема (настоящее имя – Маршалл Брюс Мэтерс III) скончалась в возрасте 69 лет. У Деборы Нельсон был рак легких в терминальной стадии, сообщило издание TMZ.

О страшном диагнозе Дебби узнала в сентябре этого года. Прогнозы врачей оказались неутешительными: медики напрямую сообщили матери звезды, что жить ей осталось недолго. Последние месяцы Нельсон провела в онкологическом центре, передает Life.ru.

Многолетняя вражда

Отношения Деборы с сыном всегда были сложными: ей было всего 17 лет, когда она стала матерью будущей звезды хип-хопа. Ребенок появился в браке со школьным возлюбленным Деборы, Маршаллом Брюсом Мэтерсом, за которого девушка вышла замуж в 1970 году. Однако пара развелась вскоре после рождения сына.

Молодая мать не смогла дать ребенку должную любовь и заботу, в чем Эминем часто публично обвинял ее. В своих треках исполнитель откровенно рассказывал о жестоком отношении со стороны Дебби. В одной из своих самых известных песен, Cleanin' Out My Closet, рэпер раскрыл болезненные подробности жизни с матерью, заявив, что она была для него символом токсичной семьи, передает The Voice.

Также Эминем обвинял ее в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. По данным СМИ, эти публичные заявления стали причиной судебного иска матери к сыну в 1999 году. Женщина обвинила Маршалла в клевете и потребовала компенсацию в размере 11 миллионов долларов. Нельсон выиграла судебный процесс, однако получила всего 25 тысяч долларов. После оплаты услуг адвоката она осталась менее чем с двумя тысячами, сообщали ABC News.

"У каждого своя правда"

Фото: photo by Richard Shotwell/Invision/AP

В 2007 году Дебби опубликовала мемуары My Son Marshall, My Son Eminem, где рассказала свою версию событий. По мнению Нельсон, многие высказывания сына о ней были придуманы или сильно преувеличены для того, чтобы построить успешную карьеру рэп-исполнителя.

"Если я и совершила одну ошибку как мать, то это была уступчивость каждому капризу моего старшего сына. Он никогда не знал своего отца, и я сделала все, что могла, чтобы восполнить этот пробел. Я не была счастлива, когда он начал новую жизнь, – какая мать захочет, чтобы ее сына считали алкоголиком, который принимает таблетки и живет на пособие? По правде говоря, я была убита горем", – писала она в книге.

Со временем отношения матери и сына улучшились, исполнитель даже извинился перед Дебби в 2013 году в песне Headlights. А в 2022-м Нельсон поздравила Эминема с включением в Зал славы рок-н-ролла, опубликовав видео в соцсетях.