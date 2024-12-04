TMZ: мать рэпера Эминема Дебби Нельсон умерла от рака легких

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Мать рэпера Эминема из США Дебби Нельсон умерла на 70-м году жизни от рака легких. Об этом передает портал TMZ со ссылкой на представителя музыканта Денниса Денэхи.

В СМИ сообщили, что женщина скончалась в ночь на 3 декабря в Сент-Джозефе, штат Миссури. Об обнаруженном у нее раке легких стало известно в сентябре 2024 года. Тогда врачи выявили у нее последнюю стадию заболевания.

TMZ утверждает, что отношения между исполнителем и его матерью были сложными. В начале карьеры музыкант обвинял женщину в жестоком обращении и злоупотреблении запрещенными веществами, однако та в качестве ответа подала на него в суд, предъявив обвинение в клевете, пишут журналисты.

В последние годы их связь улучшилась, и Нельсон поздравила Эминема с включением в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году, говорится в публикации.