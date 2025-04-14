МЧС: весеннее половодье в РФ началось раньше и проходит без осложнений

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Весеннее половодье в России наступило раньше обычных сроков, но проходит без осложнений. Об этом Владимиру Путину доложил глава МЧС Александр Куренков.

"В большинстве регионов нашей страны зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычной", – приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС России.

По его словам, ото льда уже освободились реки Северо-Кавказского, Южного федеральных округов и на большей части европейской части России. Кроме того, сходит лед на реках Урала, Сибири и Поволжья, а подъем в реке Ишим в Тюменской области находится на контроле ведомства.

Как отметил Куренков, на сегодняшний день на территории России подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Эти показатели существенно ниже прошлогодних.

Ранее в Московском регионе завершился период весеннего половодья. Он прошел штатно. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что сейчас на всей водосборной территории происходит снижение уровня рек.

Водохранилища Москворецкой водной системы были заполнены примерно на 95%, Вазузской – на 94%. В рамках подготовки к половодью специалисты проверяли снегозапасы и проводили необходимые мероприятия на водохранилищах и гидроузлах.