Период половодья завершился в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Период весеннего половодья завершился и прошел штатно в Московском регионе, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время на всей водосборной территории происходит снижение уровня рек, из-за чего гидротехнические сооружения были переведены на обычный режим работы.

"Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", – отметил вице-мэр.

Бирюков уточнил, что водохранилища Москворецкой водной системы были заполнены примерно на 95%, Вазузской – на 94%.

В рамках подготовки к половодью специалисты проверяли снегозапасы и проводили необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации и городской водосточной сети.

Ранее в Москве стартовал финальный этап подготовки фонтанов к открытию нового сезона. Осенью после консервации сооружений специалисты провели проверку конструкций под землей и в коллекторах. Зимой они организовали ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики коммуникаций.

