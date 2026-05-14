Академик Онищенко заявил, что создание вакцины от хантавируса займет несколько лет

Создание вакцины от хантавируса возможно, если соблюдать все стандарты и проводить все необходимые испытания, однако этот процесс может растянуться на несколько лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что вакцину готовы создать в России, однако это уже не столько научная, сколько технологическая проблема. По словам ученого, ее можно разработать по подобию того, как это делалось при COVID-19. Но если следовать всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, включая доклинические испытания и три этапа клинических исследований, то сам процесс регистрации займет несколько лет.

Академик также отметил, что вопрос на тему того, от какого именно штамма хантавируса разрабатывать вакцину, остается открытым. Всего известно более 40 вариантов инфекции, однако необходимости создавать препараты против всех сразу нет. Кроме того, подчеркнул Онищенко, необходимо понять, кого именно потом следует прививать.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. Всего Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев заражения, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

Ученые считают, что ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая. Это связано с инкубационным периодом, который может продолжаться вплоть до месяца.