Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Шереметьево

Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Об ограничениях в Шереметьево ранее сообщила пресс-служба авиагавани. Они были связаны с поступившим сигналом "Ковер".

Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Проводимые мероприятия были необходимы в целях обеспечения безопасности.