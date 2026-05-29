Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Шереметьево
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.
Об ограничениях в Шереметьево ранее сообщила пресс-служба авиагавани. Они были связаны с поступившим сигналом "Ковер".
Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Проводимые мероприятия были необходимы в целях обеспечения безопасности.