AP: рэпер A$AP Rocky признан невиновным по делу о стрельбе в 2021 году

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Суд присяжных признал 36-летнего рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс. – Прим. ред.) невиновным по делу о стрельбе в 2021 году. Соответствующий вердикт был зачитан в Центре уголовного правосудия в Лос-Анджелесе, передает AP.

Полиция задержала рэпера в 2022 году после того, как он вернулся в Лос-Анджелес с острова Барбадос. Пострадавший от стрельбы утверждал, что A$AP Rocky и еще два человека подошли к нему на улице и выстрелили несколько раз. В результате он получил ранение руки.

Тогда исполнителю предъявили обвинения по двум пунктам. Ему грозило до 24 лет лишения свободы. При этом, по данным СМИ, сам рэпер отказался сотрудничать с прокуратурой и признавать свою вину в этом инциденте.

Во время судебного заседания защита артиста утверждала, что обвинения в адрес рэпера строятся только на записях с камер видеонаблюдения. По их словам, оружие в руках исполнителя являлось реквизитом. При этом обвинение на слушаниях не представило пистолет как вещественное доказательство. Кроме того, адвокаты A$AP Rocky указали, что пули были найдены посторонними людьми, а не правоохранителями.

После того как решение суда было оглашено, рэпер поблагодарил своих адвокатов за то, что они "спасли его жизнь". После он стал обнимать свою супругу певицу Rihanna.

В прошлом году американского рэпера Канье Уэста заподозрили в нападении на мужчину. По данным СМИ, инцидент якобы произошел во время свидания музыканта с супругой Бьянкой Цензори.

Сторона защиты утверждала, что Уэст защищал свою жену, к которой начал приставать неизвестный. По версии представителя артиста, мужчина врезался в Цензори, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее. Затем рэпер ударил нападавшего в лицо, а тот позже снял побои и обратился в полицию.