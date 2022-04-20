Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе – СМИ

20 апреля, 23:09
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Полиция задержала рэпера A$AP Rocky в Лос-Анджелесе из-за инцидента со стрельбой в ноябре 2021 года. Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, исполнителя задержали после того, как он вернулся с острова Барбадос, куда он летал не так давно.
Пострадавший от стрельбы утверждал, что вооруженный рэпер и еще два человека подошли к нему на улице и выстрелили несколько раз. В результате он получил ранение руки.
Ранее сообщалось о задержании в Лос-Анджелесе 47-летнего актера Джозефа Гатта, который сыграл в "Игре престолов". Его подозревают в педофилии. По данным правоохранителей, им поступило сообщение, что актер участвовал в откровенном онлайн-общении сексуального характера с несовершеннолетними. Из-за этого в доме Гатта провели обыск.
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