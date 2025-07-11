Около 2,8 тысячи москвичей начали переезжать по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 2,8 тысячи москвичей начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Он уточнил, что переселение стартовало в мае. В рамках него жители 23 старых домов переезжают в восемь современных жилых комплексов, расположенных в шести столичных округах.

"Из них по четыре находятся в районах Косино-Ухтомском, Хорошёво-Мнёвники, Царицыно и в Троицке, по два – в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине и Котловке. Еще один расселяемый дом расположен в Дмитровском районе", – подчеркнул Ефимов.

В новых домах реализована концепция безбарьерной среды. На первых этажах расположены магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории было проведено благоустройство, благодаря чему появились зеленые зоны, детские и спортивные площадки.

По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, письма с предложениями о переезде в равнозначные квартиры получили порядка 2,5 тысячи жителей 21 старого дома. В настоящий момент они осматривают новое жилье, а еще 300 горожан приступят к осмотру в середине июля.

"Всем участникам программы реновации предоставляются квартиры с готовой улучшенной отделкой. Они не требуют ремонта, оснащены сантехникой и осветительными приборами, поэтому переезжать в них можно сразу после заключения договора", – добавила Соловьева.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением документов и переездом, москвичи могут обратиться в центры информирования, которые планируется обустроить на первых этажах жилых комплексов.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новостройках создали свыше 1,6 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В настоящий момент в домах установлены лифты, размещены комнаты для консьержей и зоны для хранения велосипедов и детских колясок.

В новых жилых комплексах предусмотрены закрытые дворы, что гарантирует безопасность как детей, играющих рядом с домом, так и всех жильцов. Комфортный переезд обеспечат предоставляемые городом бесплатные грузчики и автомобили. Заказать их можно на сайте mos.ru или в центрах информирования по вопросам переселения.

При этом горожане могут подготовиться к переезду при помощи общей инструкции, опубликованной в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на mos.ru, уточнил департамент информационных технологий. Она поможет узнать об организации переселения и списке документов для оформления договора. Если настроить конкретные параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.

Между тем власти Москвы возвели 52 новых дома на месте снесенных старых зданий в десяти округах города с начала реализации программы реновации. Новостройки на месте сноса появились в 35 столичных районах. В частности, по три ЖК возведены в Косино-Ухтомском, Западном Дегунине, Люблине, Можайском, Северном Измайлове и Филях-Давыдкове.