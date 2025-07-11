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11 июля, 09:00

Мэр Москвы

Собянин: рельсовый транспорт будет охватывать все новые районы и микрорайоны

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Первые беспилотные поезда начнут курсировать в Московском метрополитене в конце 2026 года. В РЖД сейчас активно работают над беспилотными составами на МЦК и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в ближайшие годы построят новые линии подземки: Рублево-Архангельскую, Троицкую, Бирюлевскую. Они охватят сотни тысяч жителей, у которых пока нет метро в шаговой доступности. При этом ежегодно в столице будут открываться по 4–6 новых станций. Кроме того, в планах интегрировать рельсовые транспортные системы Москвы и городов Московской области.

Собянин добавил, что в столице за последние годы ввели в эксплуатацию около 260 станций рельсового транспорта, двигаться дальше такими темпами нет необходимости. Однако действующая система будет совершенствоваться. Например, в течение нескольких лет полностью заменят подвижной состав на Ярославском направлении МЖД. А сам Ярославский вокзал начнут реконструировать уже в 2026 году.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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