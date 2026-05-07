Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 18:40

Политика

Ушаков заявил, что на переговорах с Пашиняном были расставлены все точки над "i"

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

В ходе недавних переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были расставлены все точки над "i", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состоявшийся 1 апреля диалог был серьезным.

В свою очередь, политолог Андрей Арешев прокомментировал итоги саммита в Ереване. В эфире радио КП он отметил, что представители Евросоюза и Армении достигли ряда договоренностей, касающихся экономического взаимодействия, а также сотрудничества в области обороны и безопасности.

Во время саммита Пашинян обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия с европейскими партнерами в вопросах противодействия гибридным угрозам.Он также подчеркнул, что рассчитывает на помощь ЕС в борьбе с распространением недостоверной информации и фейков.

Арешев подчеркнул, что курс Армении на сближение с Западом был сформирован задолго до последних политических событий. По мнению эксперта, текущая внешнеполитическая линия страны не является следствием исключительно последних лет или прихода к власти действующего руководства, а имеет более глубокие исторические предпосылки.

Арешев связал усиление прозападной риторики армянских властей с последствиями событий 2020 и 2023 годов вокруг Нагорного Карабаха. Политолог считает, что после указанных кризисов армянское руководство стало более открыто демонстрировать ориентацию на сотрудничество с западными структурами.

Эксперт также добавил, что Пашинян и его партия "Гражданский договор" готовятся к выборам и заинтересованы в демонстрации поддержки со стороны Европейского союза – пусть виртуальной или хотя бы отчасти материальной.

Речь, по его словам, идет о сумме 2,5 миллиарда долларов, которая фигурирует уже достаточно давно в виде различных грантов и программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками. По мнению политолога, такие инициативы используются не только как инструмент информационной политики, но и как способ распределения финансовых потоков.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под "покровительством" России и не нуждается в нем. Он обвинил Москву в том, что та якобы бросила Ереван, а также поддержал демократический путь, на который встала Армения с приходом к власти Пашиняна.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Армения нарушила обещание не предпринимать шаги против России. Она напомнила, что армянское руководство в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет действовать против российской стороны.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика