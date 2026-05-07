Ушаков заявил, что на переговорах с Пашиняном были расставлены все точки над "i"

В ходе недавних переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были расставлены все точки над "i", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состоявшийся 1 апреля диалог был серьезным.

В свою очередь, политолог Андрей Арешев прокомментировал итоги саммита в Ереване. В эфире радио КП он отметил, что представители Евросоюза и Армении достигли ряда договоренностей, касающихся экономического взаимодействия, а также сотрудничества в области обороны и безопасности.

Во время саммита Пашинян обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия с европейскими партнерами в вопросах противодействия гибридным угрозам.Он также подчеркнул, что рассчитывает на помощь ЕС в борьбе с распространением недостоверной информации и фейков.

Арешев подчеркнул, что курс Армении на сближение с Западом был сформирован задолго до последних политических событий. По мнению эксперта, текущая внешнеполитическая линия страны не является следствием исключительно последних лет или прихода к власти действующего руководства, а имеет более глубокие исторические предпосылки.

Арешев связал усиление прозападной риторики армянских властей с последствиями событий 2020 и 2023 годов вокруг Нагорного Карабаха. Политолог считает, что после указанных кризисов армянское руководство стало более открыто демонстрировать ориентацию на сотрудничество с западными структурами.

Эксперт также добавил, что Пашинян и его партия "Гражданский договор" готовятся к выборам и заинтересованы в демонстрации поддержки со стороны Европейского союза – пусть виртуальной или хотя бы отчасти материальной.

Речь, по его словам, идет о сумме 2,5 миллиарда долларов, которая фигурирует уже достаточно давно в виде различных грантов и программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками. По мнению политолога, такие инициативы используются не только как инструмент информационной политики, но и как способ распределения финансовых потоков.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под "покровительством" России и не нуждается в нем. Он обвинил Москву в том, что та якобы бросила Ереван, а также поддержал демократический путь, на который встала Армения с приходом к власти Пашиняна.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Армения нарушила обещание не предпринимать шаги против России. Она напомнила, что армянское руководство в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет действовать против российской стороны.