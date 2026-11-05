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05 ноября, 11:15

Общество

Диспансеризацию взрослых могут расширить с марта 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые исследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза могут включить в программу диспансеризации и профилактических медосмотров взрослых с 1 марта 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В частности, россиянам планируют однократно проводить анализ крови на уровень липопротеида (а). При оценке сердечно-сосудистых рисков также предложили учитывать показатели коронарного кальция, если у пациента есть результаты КТ сердца или грудной клетки.

На первом этапе диспансеризации хотят оценивать вероятность ишемической болезни сердца и проверять липидный профиль. Людям от 40 лет такое исследование планируют проводить раз в три года, пациентам младше 40 лет – раз в шесть лет.

На втором этапе обследование могут дополнить низкодозовой компьютерной томографией легких. Ее предложили проводить гражданам от 50 лет с учетом индекса курения и других факторов риска.

Еще одно изменение касается УЗИ брюшной аорты. Такое исследование хотят назначать курящим и бывшим курильщикам в возрасте от 65 до 75 лет, а также людям этой возрастной группы, у которых среди родственников первой линии есть случаи аневризмы брюшной аорты.

Кроме того, могут скорректировать показания для дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий. Его предлагают проводить при гипертонии или наличии двух и более факторов риска, в том числе гиперлипидемии – повышенного уровня жиров в крови.

Огуль подчеркнул, что изменения направлены на развитие превентивной медицины. По его словам, задача диспансеризации заключается не только в выявлении уже имеющихся заболеваний, но и в обнаружении рисков до появления тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что к 2030 году искусственный интеллект будет формировать цифровые профили пациентов в 95% электронных медицинских карт. Примечательно, что к концу 2026 года столичные сервисы компьютерного зрения уже обработали более 20 миллионов лучевых исследований, а в городской системе работали свыше 50 ИИ-алгоритмов, способных находить на снимках до 14 патологий одновременно.

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