В ФМБА разработали метод для повышения точности генетических исследований

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали методологию оценки результатов высокопроизводительного секвенирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Благодаря внедрению созданного комплекса будут быстрее создаваться новые методы исследований и персонализированная терапия редких и социально значимых заболеваний.

Помимо этого, в ФМБА разработали референсную последовательность генома россиянина. Это поспособствует устранению систематических неточностей и позволит проанализировать "скрытые" мутации, которые невозможно определить с помощью международного референсного генома GRCh38.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Он позволяет выявить наличие вируса всего за полчаса. Это особенно важно для быстрого назначения терапии.

Также в России завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, доступность высокотехнологичной медпомощи в стране растет – за год этот показатель увеличился на 11%.

