Актер Джеймс Франко рассказал, как изменился после обвинений в домогательствах

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Актер Джеймс Франко, известный по роли в трилогии "Человек-паук", рассказал, что начал многое ценить после того, как его обвинили в домогательствах пять женщин в 2019 году, передает издание Variety.

По словам Франко, он не умел ценить, что имел, так как все время хотел большего. Однако инцидент перевернул его жизнь и позволил на нее взглянуть иначе.

После обвинений киностудии отказались работать с Франко, а друзья перестали с ним общаться. Однако сейчас жизнь артиста налаживается. Так, его последний фильм "Эй, Джо" показали премьерным сеансом на Римском кинофестивале. А картина "Цена денег: Приключение Ларго Винча" вышла во Франции, но не в США.

Сейчас актер продолжает сниматься в фильмах и создавать одежду с другом Кайлом Линдгреном.

Между тем инфлюенсера Ким Кардашьян заметили на съемках нового проекта режиссера Райана Мерфи "Все справедливо" в роли высококлассного юриста по бракоразводным процессам. На съемочной площадке Кардашьян была одета в деловой костюм и находилась за рулем автомобиля Ferrari. Вместе с Мерфи проект курирует Гленн Клоуз, которая также исполнит роль в сериале. Кроме того, в актерском составе заявлена Крис Дженнер, мать Кардашьян.