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05 ноября, 11:07

Город

Предприниматели рассказали об участии в проектах "Лето в Москве" и "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Уже больше шести тысяч предпринимателей приняли участие в спецпроекте "Время возможностей", который проводится в рамках "Зимы в Москве" и "Лета в Москве". Благодаря бесплатным мероприятиям и акциям они познакомили горожан и туристов со своими товарами и сервисами, расширили аудиторию и повысили узнаваемость брендов. Сейчас открыт прием заявок на новый зимний сезон, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Присоединиться к программе могут представители сферы торговли и услуг, культуры, образования, спорта, красоты и гостеприимства. За предыдущие сезоны предприниматели подготовили около 24 тысяч предложений. Многие участники возвращаются с новыми идеями", – рассказала она.

В частности, руководитель лингвистического центра Марина Добина впервые пришла в проект этим летом, организовав открытые уроки и предложив льготные курсы для участников СВО и их близких. К декабрю она готовит серию мастер-классов на разных языках.

"Наши педагоги – выпускники ведущего лингвистического вуза, и мы бережно сохраняем высокие стандарты в изучении языков. Многие из тех, кто посетил наши бесплатные занятия в августе, продолжили обучение", – отметила предпринимательница.

Мастерская детского инженерного творчества провела первую акцию в рамках "Лета в Москве" в 2025 году, затем зимой ее специалисты приглашали посетителей на лекции о профессиях будущего, а летом 2026-го рассказывали истории успеха известных людей.

"Первый визит помогает заинтересовать дальнейшим обучением. Сейчас мы продумываем экскурсии по мастерской, чтобы познакомить детей и их родителей с инженерными профессиями и помочь выбрать перспективное направление", – поделилась генеральный директор организации Анастасия Сущенцова.

Заявки на участие в этой и других партнерских программах принимаются на портале "Время возможностей для бизнеса". Актуальные предложения столичных предпринимателей опубликуют на странице спецпроекта в туристическом сервисе Russpass, где их смогут увидеть все желающие.

Третий сезон "Зимы в Москве" стартует 1 декабря и объединит больше 500 площадок. По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия. Тема этого сезона – "Тепло большого города".

Основой событийной программы станут добрые дела. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает". Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов. Для семей бойцов подготовят подарки и приглашения на новогодние представления.

Тем временем в столице продолжается отбор локальных брендов, товары которых появятся в зимних арт-павильонах "Сделано в Москве". Заявки принимаются через личный кабинет предпринимателя на официальном сайте программы. Участники прошлых сезонов отмечали рост продаж и увеличение аудитории онлайн-площадок в несколько раз.

Столичных предпринимателей приглашают стать участниками проекта "Зима в Москве"

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Сюжет: Зима в Москве
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